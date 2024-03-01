«Россети» направят больше 8 млрд рублей на развитие электросетей в Адыгее

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На встрече в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым ключевые для республики проекты в электроэнергетике

В этом году «Россети» направят больше 8 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей республики в соответствии с ранее заключенными соглашениями. Средства потратят на электроснабжение новых производств в Тахтамукайском районе и туристических объектов в Майкопском районе.

Андрей Рюмин сообщил, что мощность нового энергообъекта составит 50 МВА. От него линию электропередачи возведут до одной из крупнейших подстанций региона мощностью 220 кВ («Черемушки»). Здесь же установят еще один автотрансформатор на 125 МВА. Такое решение повысит надежность электроснабжения Майкопа и позволит присоединит к сетям новых потребителей.

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«Россети» также планируют построить дополнительные ЛЭП, которые свяжут энергообъекты Адыгеи и Краснодарского края.

Кроме того, энергетики реконструируют подстанции в Тахтамукайском районе. Здесь это особенно актуально в связи с созданием индустриального парка «Энем» — он обеспечит льготный доступ малому и среднему бизнесу к производственным площадям.

  • Андреей Рюмин, Мурат Кумпилов и Мурат Хапсироков © Фото Алексея Гусева
    Андреей Рюмин, Мурат Кумпилов и Мурат Хапсироков © Фото Алексея Гусева

Ка писали Юга.ру, в Теучежском районе Адыгеи запустили последнюю очередь логистического центра Ozon на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский». Для возведения еще одного промпарка в республике отвели земельный участок площадью 32,9 га северо-западнее хутора Псекупс.

Адыгея Деньги Мурат Кумпилов Экономика Энергетика

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