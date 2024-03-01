На Ростовской АЭС досрочно завершили плановый ремонт одного из энергоблоков

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС

Это первый этап самой масштабной в истории атомной станции ремонтной кампании, которая продлится до 2025 года

28 февраля энергоблок №4 Ростовской АЭС включили в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта — на сутки раньше установленного срока. Уже 1 марта в 00:05 его вывели на номинальный уровень мощности.

На первом этапе ремонтной кампании специалисты атомной станции:

  • отремонтировали реакторную установку с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основное оборудование, все три системы безопасности, турбогенератор с выводом ротора, основное оборудование турбинного отделения;
  • провели капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата;
  • установили на резервную дизельную электростанцию датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров;
  • модернизировали системы контроля уровня жидкости и вентиляции в помещениях реакторного отделения.
  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС

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Как сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, большая ремонтная камапния завершится в 2025 году модернизацией энергоблока №1 для продления срока его эксплуатации.

С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году Ростовская атомная станция выработала свыше 411 млрд кВтч электроэнергии. Этого количества хватит для покрытия всех энергопотребностей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с населением более 27 млн человек в течение более чем четырех лет. 

По информации пресс-службы Ростовской АЭС, сейчас все четыре энергоблока работают на номинальном уровне мощности без нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли

Капремонт Ростовская АЭС Энергетика

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