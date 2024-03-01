На Ростовской АЭС досрочно завершили плановый ремонт одного из энергоблоков

Это первый этап самой масштабной в истории атомной станции ремонтной кампании, которая продлится до 2025 года

28 февраля энергоблок №4 Ростовской АЭС включили в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта — на сутки раньше установленного срока. Уже 1 марта в 00:05 его вывели на номинальный уровень мощности.

На первом этапе ремонтной кампании специалисты атомной станции: отремонтировали реакторную установку с частичной выгрузкой тепловыделяющих сборок, основное оборудование, все три системы безопасности, турбогенератор с выводом ротора, основное оборудование турбинного отделения;

провели капремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата;

установили на резервную дизельную электростанцию датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров;

модернизировали системы контроля уровня жидкости и вентиляции в помещениях реакторного отделения.

© Фото пресс-службы Ростовской АЭС

© Фото пресс-службы Ростовской АЭС

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Как сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, большая ремонтная камапния завершится в 2025 году модернизацией энергоблока №1 для продления срока его эксплуатации.

С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году Ростовская атомная станция выработала свыше 411 млрд кВтч электроэнергии. Этого количества хватит для покрытия всех энергопотребностей Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов с населением более 27 млн человек в течение более чем четырех лет.