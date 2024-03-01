Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава СК Бастрыкин инициировал проверку по обращению жителей Кубани о нарушении природоохранного законодательства

В соцсетях появилось видеообращение к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители поселков Приречный и Родники Белореченского района пожаловались на нарушение санитарных норм. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Читайте также:

Жители рассказали, что на сельскохозяйственных землях стали незаконно добывать карьерное сырье. Три промышленных предприятия, расположенные рядом с населенными пунктами, демонтируют линии электропередач и загрязняют водоохранную зону, используемую для забора питьевой воды.

Также, по словам обратившихся, в муниципалитетах уничтожают лесные насаждения с краснокнижными растениями и объекты культурного наследия. 

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести проверку и доложить о ее результатах. Ситуацию контролирует центральный аппарат ведомства.  

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году в Сочи начнут строить новый горнолыжный курорт. Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей.

Александр Бастрыкин Белореченский район Краснодар Следственный комитет Экология

Новости

В Сочи из пещеры нацпарка подняли 70 мешков мусора
Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае
Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин
С начала 2024 года Сергей Галицкий заработал 269 млн долларов — Bloomberg
Стало известно, когда запустят трассу Джубга — Сочи
Краснодарский край занял первое место в РФ по сделкам со вторичным жильем — Росреестр

Лента новостей

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
Вчера, 14:26
В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет»
В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Вчера, 12:28
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Вчера, 10:30
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей

Реклама на сайте