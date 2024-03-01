Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае
Глава СК Бастрыкин инициировал проверку по обращению жителей Кубани о нарушении природоохранного законодательства
В соцсетях появилось видеообращение к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители поселков Приречный и Родники Белореченского района пожаловались на нарушение санитарных норм. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Жители рассказали, что на сельскохозяйственных землях стали незаконно добывать карьерное сырье. Три промышленных предприятия, расположенные рядом с населенными пунктами, демонтируют линии электропередач и загрязняют водоохранную зону, используемую для забора питьевой воды.
Также, по словам обратившихся, в муниципалитетах уничтожают лесные насаждения с краснокнижными растениями и объекты культурного наследия.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести проверку и доложить о ее результатах. Ситуацию контролирует центральный аппарат ведомства.
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