Следком проверит жалобы об ущербе природе, нанесенном тремя добытчиками ресурсов в Краснодарском крае

В соцсетях появилось видеообращение к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину. Жители поселков Приречный и Родники Белореченского района пожаловались на нарушение санитарных норм. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители рассказали, что на сельскохозяйственных землях стали незаконно добывать карьерное сырье. Три промышленных предприятия, расположенные рядом с населенными пунктами, демонтируют линии электропередач и загрязняют водоохранную зону, используемую для забора питьевой воды.



Также, по словам обратившихся, в муниципалитетах уничтожают лесные насаждения с краснокнижными растениями и объекты культурного наследия.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести проверку и доложить о ее результатах. Ситуацию контролирует центральный аппарат ведомства.