В Армавире устраняют последствия крупной аварии на водопроводе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала администрации Армавира https://t.me/armawir_adm/10044
    © Скриншот из телеграмм-канала администрации Армавира https://t.me/armawir_adm/10044

В Армавире в ночь на 28 февраля специалисты работали на месте коммунальной аварии. К утру водоснабжение восстановили частично

27 февраля телеграм-канал «МЦУ Армавир» сообщил об аварии на магистральном водопроводе, который питает несколько микрорайонов города. В этот же день глава муниципалитета Андрей Харченко поручил организовать подвоз воды местным жителям.

Жителям Новороссийска не хватает воды:

По словам мэра Армавира, за ночь специалисты перекрыли аварийный участок, чтобы приступить к восстановлению водоснабжения. Утром они проводят откачку воды насосными станциями, а после займутся сварочными работами. Последствия аварии устраняют 20 человек и восемь единиц техники. 

Подачу воды частично восстановили по резервному водоводу. Но подавать ее в дома жителей будут по графику, чтобы не мешать аварийным работам.

Как рассказал Харченко, автомобили с питьевой водой будут дежурить в трех микрорайонах Армавира до локализации аварии.

Жители могут набрать воду по адресам:

  • улица Новороссийская, 100В;
  • улица Новороссийская, 127;
  • улица Советской Армии, 218.

Также администрация Армавира опубликовала график подвоза воды в микрорайоны города:

  • Черемушки, Родина, Бар — 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
  • Каспаровские дачи, поселок Заветный, поселок ВИМ, район Кладбища — 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
  • Военный городок и поселок ВНИИМК — по обращениям.

Подать заявку на подвоз горожане могут по телефону: 8(86137)3-32-42

Ранее Юга.ру писали, что жителей Краснодара предупредили о перебоях в подаче воды. Узнать, кого это коснется, можно здесь.

Аварии Армавир Водоснабжение ЖКХ

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