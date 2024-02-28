В Армавире устраняют последствия крупной аварии на водопроводе

В Армавире в ночь на 28 февраля специалисты работали на месте коммунальной аварии. К утру водоснабжение восстановили частично

27 февраля телеграм-канал «МЦУ Армавир» сообщил об аварии на магистральном водопроводе, который питает несколько микрорайонов города. В этот же день глава муниципалитета Андрей Харченко поручил организовать подвоз воды местным жителям.

По словам мэра Армавира, за ночь специалисты перекрыли аварийный участок, чтобы приступить к восстановлению водоснабжения. Утром они проводят откачку воды насосными станциями, а после займутся сварочными работами. Последствия аварии устраняют 20 человек и восемь единиц техники.



Подачу воды частично восстановили по резервному водоводу. Но подавать ее в дома жителей будут по графику, чтобы не мешать аварийным работам.



Как рассказал Харченко, автомобили с питьевой водой будут дежурить в трех микрорайонах Армавира до локализации аварии.



Жители могут набрать воду по адресам:

улица Новороссийская, 100В;

улица Новороссийская, 127;

улица Советской Армии, 218.

Также администрация Армавира опубликовала график подвоза воды в микрорайоны города:

Черемушки, Родина, Бар — 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;

Каспаровские дачи, поселок Заветный, поселок ВИМ, район Кладбища — 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;

Военный городок и поселок ВНИИМК — по обращениям.

Подать заявку на подвоз горожане могут по телефону: 8(86137)3-32-42.