В Армавире устраняют последствия крупной аварии на водопроводе
В Армавире в ночь на 28 февраля специалисты работали на месте коммунальной аварии. К утру водоснабжение восстановили частично
27 февраля телеграм-канал «МЦУ Армавир» сообщил об аварии на магистральном водопроводе, который питает несколько микрорайонов города. В этот же день глава муниципалитета Андрей Харченко поручил организовать подвоз воды местным жителям.
Жителям Новороссийска не хватает воды:
По словам мэра Армавира, за ночь специалисты перекрыли аварийный участок, чтобы приступить к восстановлению водоснабжения. Утром они проводят откачку воды насосными станциями, а после займутся сварочными работами. Последствия аварии устраняют 20 человек и восемь единиц техники.
Подачу воды частично восстановили по резервному водоводу. Но подавать ее в дома жителей будут по графику, чтобы не мешать аварийным работам.
Как рассказал Харченко, автомобили с питьевой водой будут дежурить в трех микрорайонах Армавира до локализации аварии.
Жители могут набрать воду по адресам:
- улица Новороссийская, 100В;
- улица Новороссийская, 127;
- улица Советской Армии, 218.
Также администрация Армавира опубликовала график подвоза воды в микрорайоны города:
- Черемушки, Родина, Бар — 8:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
- Каспаровские дачи, поселок Заветный, поселок ВИМ, район Кладбища — 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- Военный городок и поселок ВНИИМК — по обращениям.
Подать заявку на подвоз горожане могут по телефону: 8(86137)3-32-42.
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