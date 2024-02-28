В Краснодаре прозвучат хиты группы Nirvana в симфонической обработке

Прозвучат хиты легендарной рок-группы Nirvana в симфонической обработке. По словам организаторов, проект объединил два совершенно непохожих между собой жанра — гранж и классику. Его создали фанаты Nirvana для фанатов Курта Кобейна и всех, кто неравнодушен к необычным сочетаниям в музыке.

На концерте участники исполнят лучшие композиции группы и вместе со зрителями вспомнят главные хиты Nirvana, от раннего творчества до культового MTV Unplugged in New York.