В Краснодаре прозвучат хиты группы Nirvana в симфонической обработке
В краснодарском ДК Железнодорожников 9 марта состоится трибьют-шоу Smells Like Symphony (12+)
Прозвучат хиты легендарной рок-группы Nirvana в симфонической обработке. По словам организаторов, проект объединил два совершенно непохожих между собой жанра — гранж и классику. Его создали фанаты Nirvana для фанатов Курта Кобейна и всех, кто неравнодушен к необычным сочетаниям в музыке.
На концерте участники исполнят лучшие композиции группы и вместе со зрителями вспомнят главные хиты Nirvana, от раннего творчества до культового MTV Unplugged in New York.
Начало в 19:00. Стоимость билетов 1100-3000 рублей, купить можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 17 марта можно будет увидеть спектакль «Прекрасный танец в ужасном месте». Зрителей ждут семь историй, герои которых сталкиваются с вечными вопросами о природе смерти, жизни, красоты, любви и поиске виноватых.