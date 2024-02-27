В Краснодаре покажут спектакль «Прекрасный танец в ужасном месте»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 17 марта можно будет увидеть спектакль «Прекрасный танец в ужасном месте» (18+)

Зрителей ждут семь историй, герои которых сталкиваются с вечными вопросами о природе смерти, жизни, красоты, любви и поиске виноватых. Танец, в свою очередь, вбирает в себя все беды человечества.

«Он вмещает такую боль, как будто к тебе приложили кусок раскаленного железа, прямо к сердцу. А потом преобразует это всё в красоту, блаженство и покой», — объяснили организаторы.

Продолжительность постановки два часа без антракта. Начало в 19:00. Стоимость билетов 900 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.