В Краснодаре покажут спектакль «Прекрасный танец в ужасном месте»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 17 марта можно будет увидеть спектакль «Прекрасный танец в ужасном месте» (18+)

Зрителей ждут семь историй, герои которых сталкиваются с вечными вопросами о природе смерти, жизни, красоты, любви и поиске виноватых. Танец, в свою очередь, вбирает в себя все беды человечества.

«Он вмещает такую боль, как будто к тебе приложили кусок раскаленного железа, прямо к сердцу. А потом преобразует это всё в красоту, блаженство и покой», — объяснили организаторы.

Продолжительность постановки два часа без антракта. Начало в 19:00. Стоимость билетов 900 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 3 марта состоится лекция «Женщины в «неженских» профессиях». Авторы и ведущие — проект «Соображаем на троих», в который входят историк Светлана Катунина, театральный режиссер Елена Журавлева и литературовед Анастасия Пономарева. 

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