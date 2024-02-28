В России к 8 марта средний чек на букет цветов вырос на 18% — аналитики

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также сообщил, что в 2024 году вдвое вырос спрос на различные средства для ухода, мужскую парфюмерию, электронику и аксессуары. По его прогнозам, к 8 марта средний чек на подарки вырастет на 15–20% — электроника покупателей будет интересовать меньше, но вырастет интерес к мелкой бытовой технике.



Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», с 1 по 25 февраля букет цветов в России подорожал на 18% (до 2,6 тыс. рублей) по сравнению с прошлым годом. В 2024 году его покупают чаще на 4%. Средний чек на плитку шоколада составил 294 рубля (также плюс 18%) — количество покупок возросло на 6%. Средний чек на парфюмерию поднялся на 7%, а на ювелирные изделия и бижутерию — на 13%. Товары из этих категорий в этом году приобретают чаще на 8%.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что один из самых желанных подарков на 8 марта — фены и стайлеры, особенно Dyson:



«Я думаю, рост среднего чека в этой категории будет не менее 20%. Также он подрастет на смартфоны, аксессуары, TWS-наушники, в меньшей степени — на планшеты и бытовую технику».