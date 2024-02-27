Семья из Сочи первой в России оформила в собственность «Гектар в Арктике»

Супруги Игорь и Дарья Сергеевы из Сочи в 2022 году получили в безвозмездное пользование земельный участок в поселке Кяргозеро Сегежского округа площадью 1,06 га. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

Позже семья построила там дом. Это позволило досрочно, в январе 2024 года, оформить участок в собственность.



По программе «Гектар в Арктике» семья может выбрать из нескольких видов разрешенного использования участка. Сергеевы решили заняться туристическим бизнесом. Они построили на территории шатры и будут сдавать жилье туристам.

Также семья планирует открыть центр экстремального туризма с маршрутами и экспедициями.



«Программа «Гектар в Арктике», позволяющая гражданам получить земельный участок в безвозмездное пользование площадью до одного гектара, действует с 1 августа 2021 года. На сегодняшний день принято почти 1400 положительных решений о предоставлении участков в безвозмездное пользование», — рассказал министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Получить гектар можно в Костомукшском городском округе, Сегежском и Беломорском округах, Калевальском, Лоухском и Кемском районах. Подать заявление для участия в программе необходимо на сайте.