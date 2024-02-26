Уралсиб получил награду HR-премии за бесплатную программу стажировок для студентов

На ежегодной премии HR Impact Банк Уралсиб занял 3 место в номинации Graduates & Interns за лучший проект взаимодействия с молодежью и образовательными организациями

За победу в номинации боролись больше двух десятков участников. В финал прошли 4 проекта, а Уралсиб стал единственным банком среди лауреатов. На премии он представил программу «Уралсиб.Ускорение».

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» предлагает инновационную программу стажировок. Она объединяет студентов, образовательные организации и банк как потенциального работодателя. Площадка работает с 2022 года, сегодня с ней взаимодействуют 112 образовательных организаций — как региональные, так и федеральные вузы: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и другие. На платформе зарегистрировались 2600 студентов из 41 региона страны.

В «Уралсиб.Ускорении» можно бесплатно: оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке;

пройти онлайн-курс «Банковское дело»;

определить свои сильные навыки и выбрать направление для развития в ходе профориентационного теста на основе ИИ;

посмотреть обучающие вебинары.

Где на юге РФ больше всего выросли зарплаты за 2023 год: отвечают аналитики

Такая комбинация помогает применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества в образовательной организации с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Те, кто показал себя с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания высшего или средне-специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

HR Impact ежегодно отмечает новаторские решения для управления персоналом. Награды HR Impact присваивают за профессионализм HR-специалистов и использование современных тенденций и технологий в области управления человеческими ресурсами.