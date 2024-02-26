Литр бензина АИ-92 в Краснодарском крае за год подорожал на 8,2% — аналитики

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина в январе 2024 года

По данным исследования, самый доступный бензин в январе 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе, при этом стоимость литра за год выросла на 15,9%. На втором месте в рейтинге Москве (за год цена на АИ-92 выросла на 6,9%). На третьей строчке Чукотский автономный округ, цена на топливо там не повысилась. В трех этих регионах жители могут купить больше двух тысяч литров АИ-92 на среднемесячную зарплату, считают авторы рейтинга.

На автозаправках Абхазии кончается топливо: Компании обвинили «Роснефть» в монополизации ввоза нефтепродуктов из РФ в республику

На последних строчках рейтинга оказались республики Северного Кавказа. Здесь жители могли приобрести не больше 700 литров. В регионах цены на АИ-92 в среднем выросли на 7%. Однако в Дагестане стоимость топлива поднялась на 10%, а в Чечне, наоборот, — упала на 0,8%. В начале 2024 года жители Краснодарского края на среднемесячный заработок могли купить 923 литра бензина. В январе цена за единицу АИ-92 на Кубани составила почти 52 рубля. За год в регионе стоимость топлива поднялась на 8,2%. В Ростовской области на среднюю зарплату в январе 2024 года можно было приобрести 861 литр АИ-92 (за год цена повысилась на 8,9%), в Севастополе — 752 литра (на 7%), в Адыгее — 750 литров (на 7,1%), а в Крыму — 726 литров (на 7,6%).