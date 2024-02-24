В Краснодаре состоится tribute-концерт Linkin park

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

Вечером 24 февраля в Краснодаре пройдет tribute-концерт Linkin park (18+)

Мероприятие пройдет в Sgt. Pepper's Bar. Хиты всемирно известной рок-группы исполнит краснодарский коллектив LAAV.

Начало концерта запланировано на 21:00, стоимость входного билета — 600 рублей. Бар находится на улице Чапаева, 94 (пересечение с Красноармейской). Забронировать можно по номеру телефона 8 (861) 944-13-99 (оранизаторы просят звонить после 17:00).

Юга.ру писали, что 27 марта в Краснодарской филармонии имени Пономаренко (улица Красная, 55) состоится концерт «Симфония Линкин Парк» (6+). Треки на фортепиано, струнных, флейте и ударных исполнит музыкальный коллектив Cagmo.

На выходных 24 и 25 февраля в краснодарском Доме книги проходит благотворительная распродажа книг, лекции, мастер-классы, кинопоказ, цветочный и парфюмерный своп и ярмарка локальных товаров. Выручка поступит в фонды «КрасноДог» и «Добрый-Юг». Время работы — с 12:00 до 20:00, другие подробности читайте здесь.

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В Краснодаре состоится tribute-концерт Linkin park
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