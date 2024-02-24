В Новороссийске 24 февраля пройдут учебные стрельбы

Краснодарский край

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  • Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 24 февраля в городе пройдут учебно-тренировочные стрельбы

Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации накануне, 23 февраля, в 19:22.

Власти предупредили, что в субботу с 11:00 до 13:00 в районе Восточного мола силы Новороссийской военно-морской базы проведут учебно-тренировочные стрельбы. Жителей попросили сохранять спокойствие.

24 февраля исполнилось два года с начала СВО. Вот обзор того, как происходящее повлияло на жизнь в Краснодарском крае и на юге России.

Новороссийск Учения

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