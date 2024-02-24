В Новороссийске 24 февраля пройдут учебные стрельбы
Пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что 24 февраля в городе пройдут учебно-тренировочные стрельбы
Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации накануне, 23 февраля, в 19:22.
Власти предупредили, что в субботу с 11:00 до 13:00 в районе Восточного мола силы Новороссийской военно-морской базы проведут учебно-тренировочные стрельбы. Жителей попросили сохранять спокойствие.
24 февраля исполнилось два года с начала СВО. Вот обзор того, как происходящее повлияло на жизнь в Краснодарском крае и на юге России.
22 февраля, 14:33Террористы, ведьма-оборотень и браконьеры
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 22 февраля