В Новороссийске 24 февраля пройдут учебные стрельбы

Власти предупредили, что в субботу с 11:00 до 13:00 в районе Восточного мола силы Новороссийской военно-морской базы проведут учебно-тренировочные стрельбы. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации накануне, 23 февраля, в 19:22.

24 февраля исполнилось два года с начала СВО. Вот обзор того, как происходящее повлияло на жизнь в Краснодарском крае и на юге России.