Переулок Кубанонабережный станет односторонним

С 10 марта ездить по переулку Кубанонабережному в Краснодаре можно будет только в одном направлении

Схема дорожного движения по переулку Кубанонабережный в Краснодаре будет реорганизована: начиная с 10 марта 2024 года он станет односторонним — ездить можно будет только в направлении от Орджоникидзе к Мира.

Любопытно, что неделю назад городская администрация уже анонсировала введение одностороннего движения в Кубанонабережном переулке — но от Мира к Орджоникидзе.

«Нам поступили многочисленные обращения граждан по изменениям, которые мы планировали ввести изначально», рассказал Андрей Белугин, директор краснодарского департамента транспорта и городского хозяйства. «Специалисты провели на месте повторное обследование и выявили проблемы при выезде из переулка, поэтому мы скорректировали схему движения».

В итоге принята схема, как на изображении ниже.