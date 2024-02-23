Переулок Кубанонабережный станет односторонним
С 10 марта ездить по переулку Кубанонабережному в Краснодаре можно будет только в одном направлении
Схема дорожного движения по переулку Кубанонабережный в Краснодаре будет реорганизована: начиная с 10 марта 2024 года он станет односторонним — ездить можно будет только в направлении от Орджоникидзе к Мира.
Любопытно, что неделю назад городская администрация уже анонсировала введение одностороннего движения в Кубанонабережном переулке — но от Мира к Орджоникидзе.
«Нам поступили многочисленные обращения граждан по изменениям, которые мы планировали ввести изначально», рассказал Андрей Белугин, директор краснодарского департамента транспорта и городского хозяйства. «Специалисты провели на месте повторное обследование и выявили проблемы при выезде из переулка, поэтому мы скорректировали схему движения».
В итоге принята схема, как на изображении ниже.
Ранее на этой неделе мы писали о предложении Союза транспортников Кубани поднять вдвое стоимость проезда на общественном транспорте, а также о том, что морпорт Сочи ищет, где купить подходящий паром для рейсов в Турцию.