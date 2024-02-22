Морской порт Сочи ищет паром для запуска рейсов в Турцию

О запуске парома между Сочи и Турцией были говорили еще в прошлом году. Запустить сообщение планировали в мае. Предполагалось, что судно будет перевозить до 300 человек и 200 автомобилей.



При этом, по словам Владимирова, сочинский морпорт подготовил инфраструктуру для приема парома. Однако судно для пассажиров между странами так и не запустили. На данный момент руководство порта ищет подходящий транспорт:

«Если найдем транспорт, он будет ходить на Трабзон. Паром будет в 20 часов отходить и в 8 утра он будет там (в Трабзоне). Если мы его найдём, например, в течение полугода, если мы его купим, то за две недели запустим».