Морской порт Сочи ищет паром для запуска рейсов в Турцию
Гендиректор сочинского морпорта рассказал о запуске грузопассажирского парома в турецкий город Трабзон
Компания планирует приобрести собственный грузопассажирский паром для запуска сообщения в Трабзон. Об этом 22 февраля гендиректор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров сообщил «РИА Новости».
О запуске парома между Сочи и Турцией были говорили еще в прошлом году. Запустить сообщение планировали в мае. Предполагалось, что судно будет перевозить до 300 человек и 200 автомобилей.
При этом, по словам Владимирова, сочинский морпорт подготовил инфраструктуру для приема парома. Однако судно для пассажиров между странами так и не запустили. На данный момент руководство порта ищет подходящий транспорт:
«Если найдем транспорт, он будет ходить на Трабзон. Паром будет в 20 часов отходить и в 8 утра он будет там (в Трабзоне). Если мы его найдём, например, в течение полугода, если мы его купим, то за две недели запустим».
Как писали ранее Юга.ру, морской порт Сочи хотят сдать в аренду за 25,7 млн рублей в год.