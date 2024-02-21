На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию

Решение предотвратит поломки оборудования и простой энергоблока №4 при неплановом ремонте и повысит безопасность АЭС, сообщают в компании

На резервную дизельную электростанцию (РДЭС) установили датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров. Теперь при работающем дизель-генераторе информация с датчиков в режиме реального времени поступает на пункт контроля. Так сотрудники смогут более детально отслеживать техническое состояние РДЭС.

© Фото пресс-службы Ростовской АЭС

© Фото пресс-службы Ростовской АЭС

«Резервная дизельная электростанция предназначена для обеспечения бесперебойной работы систем безопасности энергоблока в случае выхода из строя основных источников питания. В режиме нормальной эксплуатации АЭС резервная дизельная электростанция находится в состоянии постоянного дежурства. Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить. Ранее мы уже установили такие датчики на РДЭС энергоблоков №1, 2 и 3», — объясняет главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Все установленные датчики — отечественного производства, а автор идеи — сотрудник Ростовской АЭС Владимир Костин.

В ближайшие три года волгодонские атомщики планируют оснастить все РДЭС атомной станции детекторами металлических частиц в масляной системе.