На Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС

Решение предотвратит поломки оборудования и простой энергоблока №4 при неплановом ремонте и повысит безопасность АЭС, сообщают в компании

На резервную дизельную электростанцию (РДЭС) установили датчики контроля температуры подшипников и охлаждающей воды цилиндров.

Теперь при работающем дизель-генераторе информация с датчиков в режиме реального времени поступает на пункт контроля. Так сотрудники смогут более детально отслеживать техническое состояние РДЭС.

  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
  • © Фото пресс-службы Ростовской АЭС
    © Фото пресс-службы Ростовской АЭС

«Резервная дизельная электростанция предназначена для обеспечения бесперебойной работы систем безопасности энергоблока в случае выхода из строя основных источников питания. В режиме нормальной эксплуатации АЭС резервная дизельная электростанция находится в состоянии постоянного дежурства. Модернизация позволяет спрогнозировать неисправности на ранней стадии развития дефектов и своевременно их устранить. Ранее мы уже установили такие датчики на РДЭС энергоблоков №1, 2 и 3», — объясняет главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. 

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Все установленные датчики — отечественного производства, а автор идеи — сотрудник Ростовской АЭС Владимир Костин. 

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