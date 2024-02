В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Linkin Park

Мероприятие посвящено уходу солиста Linkin Park Честера Беннингтона. В программе хиты: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие.



Композиции рок-группы исполнят на фортепиано, струнных, флейте и ударных.



Концерт пройдет 27 марта по адресу: улица Красная, 55. Стоимость билетов — от 1300 до 3500 рублей, их можно приобрести здесь.