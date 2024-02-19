В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Linkin Park

Краснодарский край

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  • Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарская филармония им. Григория Пономаренко © Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 марта в Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится концерт «Симфония Линкин Парк» (6+)

Музыкальный коллектив Cagmo представит концертную программу «Симфония Линкин Парк». Она основана на творчестве американской рок-группы, сообщает пресс-служба Краснодарской филармонии.

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Мероприятие посвящено уходу солиста Linkin Park Честера Беннингтона. В программе хиты: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие.

Композиции рок-группы исполнят на фортепиано, струнных, флейте и ударных.

Концерт пройдет 27 марта по адресу: улица Красная, 55. Стоимость билетов — от 1300 до 3500 рублей, их можно приобрести здесь.

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В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Linkin Park
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