В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты Linkin Park
27 марта в Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится концерт «Симфония Линкин Парк» (6+)
Музыкальный коллектив Cagmo представит концертную программу «Симфония Линкин Парк». Она основана на творчестве американской рок-группы, сообщает пресс-служба Краснодарской филармонии.
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Мероприятие посвящено уходу солиста Linkin Park Честера Беннингтона. В программе хиты: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие.
Композиции рок-группы исполнят на фортепиано, струнных, флейте и ударных.
Концерт пройдет 27 марта по адресу: улица Красная, 55. Стоимость билетов — от 1300 до 3500 рублей, их можно приобрести здесь.
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