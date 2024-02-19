На Аллее славы в горах Сочи появились медали в честь спортсменов-олимпийцев Галины Кулаковой и Вика Уайлда

17 февраля на Аллее славы курорта «Роза Хутор» открыли еще две медали

С 2021 года Аллею славы «Роза Хутор» украшают 25 медалей отечественных спортсменов. Теперь к ним добавились еще две: в честь советской лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой и сноубордиста, двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. Персональные «золотые» медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей установили на ограждении вдоль набережной реки Мзымты в Роза Долине.

Рядом с каждой именной медалью на Аллее славы есть таблички с QR-кодом. Если навести на них камеру смартфона, появится спортивная биография олимпийского чемпиона и справка о виде спорта. Подробности — на специальном сайте Аллеи славы rosaalley.com.

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Галина Кулакова — легенда отечественного спорта. Чемпионка признается, что придерживается девиза: «Не надо себя жалеть, нужно преодолевать себя, и результат обязательно придет!». Она отмечает: «На моей родине (Удмуртская Республика) открыт в мою честь музей, спортивно-оздоровительный лыжный комплекс, памятник, названа улица и так далее. Установка персональной медали на территории проведения зимних Олимпийских игр в Сочи — важное для меня событие, очередное признание моего вклада в развитие советского спорта».

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Триумфатор зимней Олимпиады в Сочи, заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд лично открыл свою медаль. Его история уникальна: он стал единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних Играх и единственным в истории представителем сборной России, имеющим статус олимпийского чемпиона. На церемонии Вик Уайлд отметил: «Для меня «Роза Хутор» — один из лучших курортов в мире. Сегодня, спустя десятилетие после Игр, я все еще ощущаю здесь дух Олимпиады. Я вижу, как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Я чувствую себя очень свободно и мне нравится проводить здесь время. «Роза Хутор» — это место, где я могу кататься на сноуборде, где я счастлив. Открытие моей именной медали на Аллее славы — это большая честь. Ведь именно здесь моя жизнь круто поменялась, и я стал двукратным олимпийским чемпионом. Участвовать в Олимпийских Играх было моей детской мечтой. С 10 лет я усердно трудился, чтобы ее осуществить. Именно спорт помог мне в юности обрести одну из главных жизненных целей и стать лучшей версией себя. Мне очень приятно, что курорт так ценит мои спортивные достижения».

Вик Уайлд на открытии медали на Алеее славы курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Вик Уайлд на открытии медали на Алеее славы курорта «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»