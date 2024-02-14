В порту Новороссийска нашли почти 200 тонн зараженных апельсинов

В морском порту Новороссийска в партии апельсинов из Египта нашли средиземноморскую плодовую муху

Карантинные фрукты обнаружили в ходе выполнения фитосанитарного контроля 5 и 8 февраля. Вес зараженных партий составил 189,6 тонн.

Ввоз и дальнейшее рапространение продукции в РФ запретили. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Средиземноморская плодовая муха — опасный вредитель плодовых культур и карантинный объект. Распространена на территории многих стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании. В естественных природных условиях на территории России насекомое встречали в Новороссийске и Анапе. Это были единичные очаги, которые не говорили об акклиматизации вида.