В порту Новороссийска нашли почти 200 тонн зараженных апельсинов

Краснодарский край

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  • Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Порт Новороссийска © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В морском порту Новороссийска в партии апельсинов из Египта нашли средиземноморскую плодовую муху

Карантинные фрукты обнаружили в ходе выполнения фитосанитарного контроля 5 и 8 февраля. Вес зараженных партий составил 189,6 тонн.

Ввоз и дальнейшее рапространение продукции в РФ запретили. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Средиземноморская плодовая муха — опасный вредитель плодовых культур и карантинный объект. Распространена на территории многих стран Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании. В естественных природных условиях на территории России насекомое встречали в Новороссийске и Анапе. Это были единичные очаги, которые не говорили об акклиматизации вида.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске остановили поставки дизельного топлива на экспорт. Ограничения должны насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Новороссийск Продукты питания

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В порту Новороссийска нашли почти 200 тонн зараженных апельсинов

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