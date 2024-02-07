В Адыгее из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

В Адыгее фиксируют подтопления. О ситуации рассказали в МЧС региона

Как сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи, 7 февраля из-за сильных дождей в станице Ханской, Гиагинском, Майкопском и Кошехабльском районах подтопило придомовые территории. В республике действует режим повышенной готовности.

По данным спасателей, по состоянию на 00:00 7 февраля уровень воды в реке Фарс достиг неблагоприятной отметки 450 см. Также в 02:00 река Пшиш поднялась до 657 см.

«Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, прорыв дамб (плотин) прудов, подмыв опор мостов, нарушение систем жизнеобеспечения населения, затруднение в работе всех видов транспорта», — передает ГУ МЧС республики.



Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал об актуальной обстановке в своем телеграм-канале:

«К счастью, пострадавших нет. Везде органами местного самоуправления во взаимодействии с МЧС организована откачка воды со дворов. Нарушенное шквалистым ветром электроснабжение также оперативно восстанавливается аварийными бригадами».



По словам Кумпилова, 7 февраля из-за сильного ветра произошло отключение света в станице Гиагинской и хуторе Прогресс, а также частичное нарушение энергоснабжения в селах Красногвардейском и Белом, аулах Хакуринохабль и Мамхег. Где-то повредилась кровля. На местах работают специалисты электросетей.