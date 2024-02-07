На Кавказе десятки школ и детских садов закрыли на карантин. На Кубани растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Краснодарском крае в начале февраля с признаками ОРВИ в медучреждения обратились более 9 тыс. человек. Это на 7% больше, чем в конце января. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора Кубани.

Все заболевшие оказались не привиты от гриппа. Треть из них — это дети до 14 лет. Всего зарегистрировано 2613 случаев, что не превышает эпидемиологический порог по региону.



«Среди выделенных вирусов сезонных ОРВИ преобладают риновирусы и аденовирусы, среди гриппозных — вирусы сезонного гриппа А. Грипп может вызывать опасные осложнения: пневмонии, заболевания центральной нервной системы, сердца, обострение хронических заболеваний и др. Не забывайте о мерах личной профилактики острых респираторных инфекций», — предупредили в ведомстве.



По данным Роспотребнадзора Дагестана, в республике за последнюю неделю выявили 3588 случаев ОРВИ. Это на 3% меньше, чем на прошлой неделе — 3703 случая:

«В структуре выделяемых вирусов на долю вирусов гриппа приходится 91%. За неделю выделены 183 случая гриппа А не типированный, 53 случая гриппа А H3N2, 42 случая гриппа А H1N1, а также риновирусы, парагрипп, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус».

В связи с распространением ОРВИ и гриппа в Дагестане 29 школ и 16 детсадов закрыли на недельный карантин.



Напомним, что в конце января в Крыму пять школ закрыли на карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ. На Ставрополье за прошедшую неделю показатель заболеваемости вирусной инфекцией увеличился на 2,54% по сравнению с предыдущей.