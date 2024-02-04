На Музыкальном без изменений. В проблемном микрорайоне Краснодара откачивают воду

Краснодарский край

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  • Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 февраля дороги в Музыкальном микрорайоне Краснодара снова затопило после дождя. На улицы вышла спецтехника

4 февраля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что из-за дождя в Музыкальном микрорайоне затопило улицы. Специалисты откачивают воду по улице Мусоргского и по третьему Пригородному проезду.

«В розовых очках никто не ходит»:

«В связи с выпадением осадков и образованием подтоплений продолжается откачка ливневых вод, в том числе по улице Мусоргского и третий Пригородный проезд. Работает водооткачивающая техника. Пешеходный проход жителей обеспечен», — передает дежурно-диспетчерская служба города.

Напомним, что в декабре 2023 года жители Музыкального микрорайона Краснодара пожаловались Путину на разбитые дороги.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали отремонтировать дороги в Музыкальном микрорайоне не раньше 2026 года. 

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На Музыкальном без изменений. В проблемном микрорайоне Краснодара откачивают воду
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