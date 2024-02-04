На Музыкальном без изменений. В проблемном микрорайоне Краснодара откачивают воду
4 февраля дороги в Музыкальном микрорайоне Краснодара снова затопило после дождя. На улицы вышла спецтехника
4 февраля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что из-за дождя в Музыкальном микрорайоне затопило улицы. Специалисты откачивают воду по улице Мусоргского и по третьему Пригородному проезду.
«В розовых очках никто не ходит»:
«В связи с выпадением осадков и образованием подтоплений продолжается откачка ливневых вод, в том числе по улице Мусоргского и третий Пригородный проезд. Работает водооткачивающая техника. Пешеходный проход жителей обеспечен», — передает дежурно-диспетчерская служба города.
Напомним, что в декабре 2023 года жители Музыкального микрорайона Краснодара пожаловались Путину на разбитые дороги.
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара пообещали отремонтировать дороги в Музыкальном микрорайоне не раньше 2026 года.