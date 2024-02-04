В Сочи планируют увеличить номерной фонд на 83% к 2044 году

Власти Сочи рассказали о намерениях увеличить номерной фонд курорта на 77 тыс. мест к 2044 году

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила ТАСС о новом генплане города. Согласно документу, к 2044 году номеров на курорте будет на 77 тыс. больше: «Генпланом предусмотрено создание новых средств размещения на 77 тыс. номеров».

По данным администрации, сегодня номерной фонд Сочи составляет 93 тыс. За 20 лет количество номеров увеличится на 83%, то есть, до 170 тыс. Сейчас в Сочи и Сириусе могут единовременно разместиться 200 тыс. человек.

В городе в 2026 году планируют возвести санаторий на 500 номеров (10 млрд рублей инвестиций), в 2027 году — достроить гостиницу «Лоо» на 480 номеров (1 млрд рублей инвестиций), а в 2028 году — гостиницу Alean Family resort & Spa Sputnik еще на 480 номеров (8,4 млрд рублей инвестиций).

Также в Сочи хотят восстановить такие исторические здравницы, как «Волна», «Кристалл» и «Приморская».