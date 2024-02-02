В Краснодаре пройдет концерт группы Убийцы Сrystal

Коллектив основан в 2011 году в Москве. Музыкальный стиль проекта — экспериментальная электроника и панк-эстетика. Коллектив исполняет иронично-провокационные тексты о любви к Кришне, мрачных состояниях, проблемах девушек и мужчин, веганстве и просто современных сказках.

Начало в 20:00, купить билеты можно по ссылке. Бар «Счастье» находится по адресу улица Красноармейская, 68.