В Краснодаре пройдет концерт группы Убийцы Сrystal

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В краснодарском баре «Счастье» 3 февраля состоится концерт группы Убийцы Сrystal (18+)

Коллектив основан в 2011 году в Москве. Музыкальный стиль проекта — экспериментальная электроника и панк-эстетика. Коллектив исполняет иронично-провокационные тексты о любви к Кришне, мрачных состояниях, проблемах девушек и мужчин, веганстве и просто современных сказках.

Начало в 20:00, купить билеты можно по ссылке. Бар «Счастье» находится по адресу улица Красноармейская, 68.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии 9 февраля состоится концертная программа «Любимые грампластинки. Ретро-хиты» (6+). Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Оселкова исполнит знаменитые мелодии Поля Мориа и Мишеля Леграна, фантазии The Beatles, песни из репертуара Адриано Челентано и Элвиса Прэсли, ABBA и Boney M.

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В Краснодаре пройдет концерт группы Убийцы Сrystal
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