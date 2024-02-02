В Краснодаре можно отдать вещи нуждающимся детям от трех лет

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

«Чистая среда» объявила акцию по сбору вещей для нуждающихся детей в возрасте от 3 до 18 лет

Экоцентр «Чистая среда» организовал акцию по сбору вещей для детского социально-реабилитационного центра. Он находится в Каневском районе Краснодарского края в поселке Кубанская степь.

В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение:

Нуждающимся детям от 3 до 18 лет можно передать новые:

  • бытовую химию;
  • игры, спортивные товары, канцелярию;
  • одежду и обувь;
  • вещи для комнаты социально-бытового образования;
  • предметы для двора.

Подробный список необходимых вещей смотрите в карточках.

Акция продлится до 14 февраля. Вещи принимает краснодарский «Экоцентр» на улице Одесская, 48В каждый день с 12:00 до 20:00.

Ранее Юга.ру писали о краснодарских организациях, которые помогают людям и животным. О деятельности благотворительных фондов и центров можно узнать здесь.

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В Краснодаре можно отдать вещи нуждающимся детям от трех лет
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