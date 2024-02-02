В Краснодаре можно отдать вещи нуждающимся детям от трех лет

«Чистая среда» объявила акцию по сбору вещей для нуждающихся детей в возрасте от 3 до 18 лет

Экоцентр «Чистая среда» организовал акцию по сбору вещей для детского социально-реабилитационного центра. Он находится в Каневском районе Краснодарского края в поселке Кубанская степь.

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Нуждающимся детям от 3 до 18 лет можно передать новые: бытовую химию;

игры, спортивные товары, канцелярию;

одежду и обувь;

вещи для комнаты социально-бытового образования;

предметы для двора. Подробный список необходимых вещей смотрите в карточках.



Акция продлится до 14 февраля. Вещи принимает краснодарский «Экоцентр» на улице Одесская, 48В каждый день с 12:00 до 20:00.