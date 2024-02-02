В Краснодаре можно отдать вещи нуждающимся детям от трех лет
«Чистая среда» объявила акцию по сбору вещей для нуждающихся детей в возрасте от 3 до 18 лет
Экоцентр «Чистая среда» организовал акцию по сбору вещей для детского социально-реабилитационного центра. Он находится в Каневском районе Краснодарского края в поселке Кубанская степь.
В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение:
Нуждающимся детям от 3 до 18 лет можно передать новые:
- бытовую химию;
- игры, спортивные товары, канцелярию;
- одежду и обувь;
- вещи для комнаты социально-бытового образования;
- предметы для двора.
Подробный список необходимых вещей смотрите в карточках.
Акция продлится до 14 февраля. Вещи принимает краснодарский «Экоцентр» на улице Одесская, 48В каждый день с 12:00 до 20:00.
Ранее Юга.ру писали о краснодарских организациях, которые помогают людям и животным. О деятельности благотворительных фондов и центров можно узнать здесь.