Интерес южан к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 раза — МегаФон
Жители Краснодарского края и Адыгеи стали уделять больше времени онлайн-шопингу
С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом пользовались корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.
Самое популярное временем для поиска товаров стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на треть превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.
После Нового года интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Жители региона искали не только бытовую технику и товары для дома, но и косметику. Трафик на ресурсы с такой продукцией увеличился более чем в 1,8 раз.
Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности — у KazanExpress, январе его посещаемость возросла более чем в 2 раза. Интерес же к Wildberries повысился на 70%, к Ozon — на 50%. Активнее выбирают и товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 71%.
«Современные сайты магазинов и маркетплейсы — удобные помощники по приобретению всего самого необходимо. Особенно, когда наступают холода и совсем не хочется выходить из дома. Для того, чтобы шопинг был ещё более комфортным, мы обеспечиваем жителей высокоскоростным мобильным интернетом, позволяющим быстро найти и оплатить покупку с любого гаджета. Так, в 2023 году наши инженеры построили и модернизировали свыше 235 объектов связи в более чем 30 населённых пунктах региона», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
Как писали Юга.ру, сёла Новокубанского района подключили к 4G МегаФона.