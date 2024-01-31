Интерес южан к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 раза — МегаФон

С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом пользовались корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.

Самое популярное временем для поиска товаров стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на треть превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

После Нового года интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Жители региона искали не только бытовую технику и товары для дома, но и косметику. Трафик на ресурсы с такой продукцией увеличился более чем в 1,8 раз.