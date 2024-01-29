В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из-за парковочного места

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

41-летнего краснодарца на три месяца заключили под стражу из-за стрельбы у школы. Обвиняемый боролся за парковочное место

29 января полиция Краснодара сообщила, что в столице региона в отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Причиной конфликта стало парковочное место рядом с учебным заведением.

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По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, инцидент произошел 24 января около 8:00 на улице Болотникова. Мужчина выстрелил в иномарку, в которой находился человек, и скрылся. В этот же день его задержали.

В краснодарской полиции также рассказали, что подозреваемый факт стрельбы не признает, но не отрицает конфликт и применение перцового баллончика.

Суд заключил мужчину под стражу до 24 марта 2024 года. Орудие преступления устанавливается.

Напомним, что к 2025 году мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках.

Краснодар парковки Полиция Правосудие Стрельба Суд

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