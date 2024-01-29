В семи поселках Краснодарского края закрыли детсады и школы из-за аварии на водоводе

Жители Темрюкского района после аварии остались без воды. Школьников перевели на дистанционное обучение

26 января глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил в своем телеграм-канале, что с 27 по 28 января из-за ремонтных работ на магистральном водоводе в муниципалитете могут отключить воду. Это касалось жителей Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского поселков.

Позже глава района заявил, что ремонт продолжится и 29 января. Власти приняли решение закрыть детские сады и перевести школьников семи населенных пунктов на дистанционное обучение.



В ГУП КК «Кубаньводкомплекс», которое занимается ремонтом водовода, рассказали следующее:

«Возникшая аварийная ситуация на Таманском магистральном водоводе требует применения серьёзных технологических решений с привлечением подрядчиков работающих в регионе и за его пределами».



В Министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края утром 29 января прокомментировали ситуацию:

«Завершить работы на участке трубопровода планируется к 14:00 29 января. Выход на нормальный режим работы централизованной системы водоснабжения запланирован до конца суток 29 января».