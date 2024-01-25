Три здания в Ейске признали памятниками архитектуры

Здание церковно-приходской школы собора во имя Архистратига Михаила построили в конце XIX века в стиле эклектики с приемами неоклассицизма. В период конца XIX — начала XX веков там получали начальное образование дети ейских горожан. В 1927 году в здании разместили музей. Позже его заняли различные учебные заведения. Сейчас здесь находится воскресная школа Михаило-Архангельского собора.



Жилой дом по улице Победы, 81 построили в начале XX века в традициях эклектики с элементами модерна. Его первый владелец неизвестен. С 1915 года здание принадлежало некому «врачу Гинцбергу», а в 1920 году было муниципализировано и использовалось в качестве жилья. Затем здесь размещались поликлиника, наркологический диспансер, а в 1990-х годах дом вновь стал жилым.

Здание первого Ейского городского женского двухклассного училища по улице Ростовской, 71 выполнено в стиле гражданской архитектуры с элементами кирпичной эклектики, характерными для конца XIX века. Его построили по заказу местного управления. За период существования в здании размещались учебные заведения. Сейчас здесь находится филиал Сочинского госуниверситета туризма и курортного дела.