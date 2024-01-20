В Краснодаре открыли новый детсад на 300 мест
Власти Краснодара рассказали об открытии нового дошкольного учреждения в районе Ростовского шоссе
Детсад на улице Булгакова примет 16 групп. Четыре из них для детей раннего возраста и 12 для воспитанников от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита:
В группах есть игровые, спальни и буфет. Для дополнительного образования предусмотрены спортивный и музыкальный залы, мини-музей «Космонавтики», мультстудия, различные кружки и логопедический стол с интерактивным компьютером.
В медблоке оборудовали процедурный кабинет, кабинеты врача, медсестры, психолога и логопеда.
На территории дошкольного учреждения благоустроили 16 прогулочных площадок с теневыми навесами. В детсаду организовали круглосуточную охрану и установили камеры видеонаблюдения.
Как писали ранее Юга.ру, в середине ноября 2023 года в краснодарском поселке Знаменском достроили два детсада.