В Краснодаре открыли новый детсад на 300 мест

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Краснодара рассказали об открытии нового дошкольного учреждения в районе Ростовского шоссе

Детсад на улице Булгакова примет 16 групп. Четыре из них для детей раннего возраста и 12 для воспитанников от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита:

В группах есть игровые, спальни и буфет. Для дополнительного образования предусмотрены спортивный и музыкальный залы, мини-музей «Космонавтики», мультстудия, различные кружки и логопедический стол с интерактивным компьютером.

В медблоке оборудовали процедурный кабинет, кабинеты врача, медсестры, психолога и логопеда.

На территории дошкольного учреждения благоустроили 16 прогулочных площадок с теневыми навесами. В детсаду организовали круглосуточную охрану и установили камеры видеонаблюдения.

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Как писали ранее Юга.ру, в середине ноября 2023 года в краснодарском поселке Знаменском достроили два детсада.

Благоустройство Дети Детские сады Краснодар Строительство

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В Краснодаре открыли новый детсад на 300 мест
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