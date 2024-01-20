В Краснодаре открыли новый детсад на 300 мест

Власти Краснодара рассказали об открытии нового дошкольного учреждения в районе Ростовского шоссе

Детсад на улице Булгакова примет 16 групп. Четыре из них для детей раннего возраста и 12 для воспитанников от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В группах есть игровые, спальни и буфет. Для дополнительного образования предусмотрены спортивный и музыкальный залы, мини-музей «Космонавтики», мультстудия, различные кружки и логопедический стол с интерактивным компьютером.

В медблоке оборудовали процедурный кабинет, кабинеты врача, медсестры, психолога и логопеда.

На территории дошкольного учреждения благоустроили 16 прогулочных площадок с теневыми навесами. В детсаду организовали круглосуточную охрану и установили камеры видеонаблюдения.