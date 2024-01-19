«Уралсиб Бизнес Онлайн» вошел в рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей

«Уралсиб Бизнес Онлайн» занял 11 место в рейтинге лучших интернет-банков для бизнеса по версии Markswebb

В рейтинге банки ранжировали по итоговой оценке на основе анализа более 780 критериев. Она показывает, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в онлайн-банке.

Из сильных сторон «Уралсиб Бизнес Онлайн» эксперты отметили интерфейсы для работы с бухгалтерией, отправки валюты, валютного контроля и депозитов.