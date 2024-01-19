«Уралсиб Бизнес Онлайн» вошел в рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей
«Уралсиб Бизнес Онлайн» занял 11 место в рейтинге лучших интернет-банков для бизнеса по версии Markswebb
В рейтинге банки ранжировали по итоговой оценке на основе анализа более 780 критериев. Она показывает, насколько полноценно и удобно предприниматели могут решать свои бизнес-задачи в онлайн-банке.
Из сильных сторон «Уралсиб Бизнес Онлайн» эксперты отметили интерфейсы для работы с бухгалтерией, отправки валюты, валютного контроля и депозитов.
Уралсиб для бизнеса:
Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса с фокусом на цифровизацию. Банк предлагает предпринимателям как финансовые продукты и услуги, так и удобные нефинансовые сервисы. По итогам 2022 года Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса, составленном «Экспрет РА».
Подробности о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 (800) 700-77-16.
Ранее вклад в юанях от Уралсиба вошел в топ-10 самых выгодных, а карта «120 дней на максимум» попала в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения.
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