Футболист Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит»
Атакующий полузащитник Ильзат Ахметов покинул ФК «Краснодар»
О трансфере стало официально известно 9 января в телеграм-канале клуба. Футболист воспользовался специальной опцией в своем контракте с «Краснодаром», который был рассчитан до конца сезона 2025/26, и расторг его. За это клуб получит финансовую компенсацию.
Ранее сообщалось, что «Зенит» собирался заплатить за Ахметова 850 тысяч евро.
Ахметов провёл за «быков» 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» купил полузащитника мексиканского клуба «Крус Асуль» Кевина Кастаньо за 7 млн евро.
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