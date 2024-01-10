Футболист Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит»

О трансфере стало официально известно 9 января в телеграм-канале клуба. Футболист воспользовался специальной опцией в своем контракте с «Краснодаром», который был рассчитан до конца сезона 2025/26, и расторг его. За это клуб получит финансовую компенсацию.

Ранее сообщалось, что «Зенит» собирался заплатить за Ахметова 850 тысяч евро.

Ахметов провёл за «быков» 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.