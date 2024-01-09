В Сочинском национальном парке усовершенствуют туристические маршруты

Туристические маршруты Сочинского национального парка модернизируют в течение 2024 года

На особо охраняемой природной территории появятся новые беседки и мосты через реки, информационные стенды и указатели. Все объекты оформят в едином стиле. Парковую мебель изготовят из экологичных материалов.

Усилят и охрану природы, так как на территории национального парка запрещена любая охота. Для борьбы с браконьерами увеличат количество рейдов.

Кроме того, в будущем планируют открыть еще несколько зон отдыха для поклонников Кавказских гор.

Как писали Юга.ру, в Сочинском нацпарке браконьеры срезали ветки иглицы колхидской на сумму 31 млн рублей. Нарушителей задержали во время патрулирования территории Лазаревского лесничества.