В Сочинском национальном парке усовершенствуют туристические маршруты

Краснодарский край

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  • Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com
    Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com

Туристические маршруты Сочинского национального парка модернизируют в течение 2024 года

На особо охраняемой природной территории появятся новые беседки и мосты через реки, информационные стенды и указатели. Все объекты оформят в едином стиле. Парковую мебель изготовят из экологичных материалов.

Усилят и охрану природы, так как на территории национального парка запрещена любая охота. Для борьбы с браконьерами увеличат количество рейдов.

Кроме того, в будущем планируют открыть еще несколько зон отдыха для поклонников Кавказских гор.

Как писали Юга.ру, в Сочинском нацпарке браконьеры срезали ветки иглицы колхидской на сумму 31 млн рублей. Нарушителей задержали во время патрулирования территории Лазаревского лесничества.

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