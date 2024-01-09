В Сочи загрузка отелей на новогодних праздниках достигла 90% — туроператоры

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил , что в Краснодарском крае с 26 декабря по 7 января турпоток вырос на 35%. При этом в горном кластере Сочи загрузка отелей достигла 90%.

«Абсолютный лидер — Сочи, на него приходится более половины объемов, и по 20% — на Анапу и Геленджик. Две трети бронирований пришлись на прибрежный кластер и только треть — на Красную Поляну», — поделился Ромашкин.



По словам эксперта, в первую очередь на горнолыжных курортах Сочи были распроданы варианты размещения возле подъемников. Большинство заездов пришлось на 2-3 января.

Как заявил гендиректор туроператора, наибольшим спросом в праздничные даты пользовались отели, которые подготовили насыщенную программу и банкеты. Чаще всего бронировали гостиницы 3-4 звезды, объекты размещения Красной Поляны и Имеретинского района, а наименьшим — отели эконом-класса без питания. Активнее всего поездки бронировали на три дня:

«Зимние цены унаследовали летнюю динамику: если в течение года все дорожало, то и Новый год не стал исключением. Рост стоимости составил 10-20% в зависимости от объекта, прежде всего это относится к прибрежному кластеру. По курортам Красной Поляны рост цены скромнее — 10-15%».

Также руководитель пресс-службы компании «Алеан» Ирина Романова рассказала, что по сравнению с 2023 годом количество бронирований новогодних туров в прибрежных отелях Сочи выросло на 10%, а в горном кластере — на 25%.



«В этом году ранние продажи шли активно, покупать новогодние туры начали еще в августе. Горнолыжные курорты предлагали не только скидки на проживание, но и бесплатные ски-пассы или занятия с инструктором. Также скидки давали отели среднего и высокого ценового сегмента на побережье», — отметила Романова.

По данным «Алеан», цены в Новый год повысились на 15-20%, а средний чек праздничного тура в Сочи составил 52,7 тысяч рублей.

Напомним, что на новогодних праздниках Красная Поляна ожидала около 200 тыс. однодневных туристов.



Как писали ранее Юга.ру, в горах Сочи начались снегопады. На горнолыжных курортах закрыли трассы и подъемники. МЧС региона продлило штормовое предупреждение по лавиноопасности до конца дня 10 января.