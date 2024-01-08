В Ставропольском крае столкнулись «ГАЗель» и «КАМАЗ». Погибли семь человек

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что около 14:00 между Пятигорском и поселком Пятигорским столкнулись маршрутный микроавтобус и грузовик «КАМАЗ». Это произошло на 45-м километре автодороги «Новопавловск — Зольская — Пятигорск».

По данным правоохранителей, водитель «ГАЗели» поворачивал налево и не уступил грузовому автомобилю, который ехал по встречной полосе. В результате ДТП сам водитель маршрутки и шесть его пассажиров погибли. Еще трех пассажиров и водителя грузовика доставили в больницу.