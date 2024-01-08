В Ставропольском крае столкнулись «ГАЗель» и «КАМАЗ». Погибли семь человек

Ставропольский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Госавтоинспекция Ставрополья», https://t.me/gibdd26
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Госавтоинспекция Ставрополья», https://t.me/gibdd26

8 января на трассе недалеко от Пятигорска произошло смертельное ДТП

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила, что около 14:00 между Пятигорском и поселком Пятигорским столкнулись маршрутный микроавтобус и грузовик «КАМАЗ». Это произошло на 45-м километре автодороги «Новопавловск — Зольская — Пятигорск».

По данным правоохранителей, водитель «ГАЗели» поворачивал налево и не уступил грузовому автомобилю, который ехал по встречной полосе. В результате ДТП сам водитель маршрутки и шесть его пассажиров погибли. Еще трех пассажиров и водителя грузовика доставили в больницу.

Следственный комитет начал следствие и возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ).

В декабре Юга.ру писали, что в Приморско-Ахтарске арестовали инспектора ДПС, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП.

ДТП Пятигорск смерть

Новости

В Ставропольском крае столкнулись «ГАЗель» и «КАМАЗ». Погибли семь человек
В горах Сочи начались снегопады. Какова ситуация на курортах в связи с лавиноопасностью
В Краснодаре тепло сменится морозом. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2024 года
Генпрокуратура и Роскомнадзор заблокировали около 70 тыс. интернет-ресурсов в 2023 году
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер до 25 м/с
В Ростовской области нашли мертвым журналиста Александра Рыбина

Лента новостей

Реклама на сайте