В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе исполнят саундтреки из «Гарри Поттера»

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото пользователя Ebuen Clemente Jr сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Ebuen Clemente Jr сайта unsplash.com

3, 4 и 5 января в городах юга РФ анонсировали концерты с музыкой из фильмов о Гарри Поттере

Коллектив Simple Music Ensemble сыграет музыку Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла, звучащую в фильмах по книгам Джоан Роулинг.

Известные композиции будут исполнены инструментами симфонического оркестра с добавлением вибрафона.

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  • 3 января, 18:00. Ростов-на-Дону, Дом офицеров на Буденновском проспекте, 34.
  • 4 января, 16:00. Ставрополь, Дворец детского творчества на улице Ленина, 292.
  • 5 января, 14:00. Краснодар, БЦ «Централь» на улице Гимназическая, 65.

Билеты от 1000 рублей можно купить на сайте концертного агентства.

Как сообщали Юга.ру, 3, 14 и 21 января в Краснодаре представят иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове. 

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В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе исполнят саундтреки из «Гарри Поттера»
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