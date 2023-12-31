В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе исполнят саундтреки из «Гарри Поттера»

3, 4 и 5 января в городах юга РФ анонсировали концерты с музыкой из фильмов о Гарри Поттере

Коллектив Simple Music Ensemble сыграет музыку Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла, звучащую в фильмах по книгам Джоан Роулинг. Известные композиции будут исполнены инструментами симфонического оркестра с добавлением вибрафона.

3 января, 18:00. Ростов-на-Дону, Дом офицеров на Буденновском проспекте, 34.

4 января, 16:00. Ставрополь, Дворец детского творчества на улице Ленина, 292.

5 января, 14:00. Краснодар, БЦ «Централь» на улице Гимназическая, 65. Билеты от 1000 рублей можно купить на сайте концертного агентства.