Краснодарский край получит субсидию на создание условий для отдыха маломобильных граждан

Краснодарский край

Распечатать

  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Минэкономразвития РФ подвело итоги конкурса на предоставление субсидии регионам для развития туризма

На полученные средства регион планирует обустроить гостиницы и туробъекты для маломобильных граждан. Это должно способствовать развитию инклюзивной среды на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Читайте также:

«Лидерами стали Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Указанные регионы обладают наибольшим номерным фондом и высоким ожидаемым турпотоком к 2024 году, также они имеют на своей территории национальные туристские маршруты», — рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

О субсидии: Минэкономразвития России подвело итоги конкурса среди субъектов на предоставление единой субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее направят 85 регионам. Общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, прогнозируемая стоимость строительства «Новой Анапы» уменьшилась в два раза — до 500 млрд рублей. В мае 2023 года курорт оценили в 1 трлн рублей и назвали «второй олимпийской стройкой».

Деньги Курорты и туризм Министерство экономического развития РФ субсидии

Новости

Турпоезд «Лыжная стрела» поедет на зимние курорты Краснодарского края и КЧР
Состояние Сергея Галицкого за 2023 год увеличилось на 1 млрд долларов — Bloomberg
Краснодарский край получит субсидию на создание условий для отдыха маломобильных граждан
Краснодарский экоцентр в январе будет принимать живые елки на переработку
В краснодарском литературном музее состоится «Антиквартирник»
В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Мехеда и Виктора Коваленко

Лента новостей

Как встретить Новый год 2024 правильно
27 декабря, 13:04
Как встретить Новый год 2024 правильно
Как одеться, что поставить на стол и как загадать желание
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
26 декабря, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
26 декабря, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте