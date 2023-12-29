Краснодарский край получит субсидию на создание условий для отдыха маломобильных граждан

Минэкономразвития РФ подвело итоги конкурса на предоставление субсидии регионам для развития туризма

На полученные средства регион планирует обустроить гостиницы и туробъекты для маломобильных граждан. Это должно способствовать развитию инклюзивной среды на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Лидерами стали Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Указанные регионы обладают наибольшим номерным фондом и высоким ожидаемым турпотоком к 2024 году, также они имеют на своей территории национальные туристские маршруты», — рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

О субсидии: Минэкономразвития России подвело итоги конкурса среди субъектов на предоставление единой субсидии по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ее направят 85 регионам. Общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей.