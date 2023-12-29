Магазин кубанской сети «Агрокомплекс Выселковский» впервые открылся в Москве

24 декабря в районе Филевского парка в Москве заработал первый розничный магазин «Агрокомплекс Выселковский»

Магазин в столице открылся на улице Большая Филевская, 3, корпус 3.

Агрохолдинг намерен открывать новые торговые точки ежемесячно. В них покупателям будет доступен полный ассортимент натуральных кубанских продуктов под брендами «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», Labinsk Beef, «Медвёдовские традиции». Основной объем свежей продукции в магазины Москвы и Московской области каждый день будет поступать из распределительного центра (РЦ) компании в Раменском районе Подмосковья, а в РЦ — доставляться напрямую с производственных площадок в Краснодарском крае.

«Агрокомплексу» интересен московский рынок как самый емкий в стране, при этом понятен и уровень конкуренции на нем. Для успешного продвижения у агрохолдинга есть собственные поля, животноводческие фермы и сырьевая база, мощные перерабатывающие площадки, ассортимент из тысячи наименований товаров собственных брендов и выверенная система логистики. Кроме того, за тридцать лет в отрасли мы развили розничную сеть из шестисот торговых точек и сформировали профессиональную торговую команду. Весь этот опыт будет направлен на то, чтобы наши качественные кубанские продукты, созданные под южным солнцем, стали чаще появляться и на столах жителей столицы», — отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

Торговые точки будут открывать в формате «магазин у дома» в помещениях до 150 кв. метров в спальных районах столицы. В ассортименте будет до 3 тыс. товаров. Учитывая особенности потребления и спроса жителей московского региона, производитель сделает акцент на товарах группы «Фреш» — мясной и молочной продукции с коротким сроком годности, овощах и фруктах.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Накануне Нового года обращаем внимание покупателей на продукты для праздничного стола: мраморную говядину Labinsk Beef, сырокопченые колбасы и деликатесы «Медвёдовских традиций», твердые выдержанные сыры линейки Selection и крафтовые новинки «Николаевских сыроварен». Об их производстве всегда готовы проинформировать, а также качественно обслужить посетителей внимательные продавцы наших магазинов. «Агрокомплекс» готов поделиться южным теплом с каждым покупателем», — прокомментировала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

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Наряду с продуктами класса премиум агрохолдинг выпускает товары на каждый день для приготовления закусок, салатов, первых и вторых блюд, десертов. 90% ассортимента фирменных магазинов — товары собственных торговых марок.

Продукция «Агрокомплекса» регулярно участвует в продовольственных выставках столицы, получает признание на дегустациях и высшие награды конкурсов, а также востребована сетями ресторанов и отелей. Товары производителя можно встретить на полках ведущих федеральных сетей Москвы и Московской области — «Ашан», «МЕТРО», «Лента», «Магнит» и других.