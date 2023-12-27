Сбер и «Семикаракорская керамика» показали производство уникального фаянса в Ростовской области

Экологичное производство, ручной труд, донская самобытность — журналистам показали производство фаянса из Ростовской области

Пресс-тур на завод «Семикаракорской керамики» организовал Сбер. Донской фаянс начали выпускать в 1970-х годах, и уже через два года после старта производства эксперты признали ценность посуды. Сейчас «Семикаракорская керамика» — единственный народный художественный промысел в Ростовской области.

В декабре этого года предприятие заняло первое место в номинации «Народный промысел» премии Russian Traveler Awards 2023. Премия посвящена главным туристическим возможностям России. В 15 номинациях на неё претендовали более 500 объектов из 50 регионов России.

Председатель наблюдательного совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максим Хорошенков рассказывает: «Несмотря на то, что наш промысел довольно молодой — в прошлом году мы отпраздновали полувековой юбилей — мы бережно храним традиции, выведенные и выверенные с большим трепетом и уважением к истории нашего региона, любовью к родному краю, его красоте».

При изготовлении керамики на заводе используют всего три компонента: глину, песок и каолин. Всю работу делают вручную. Узнать донской фаянс можно по художественной вырезке и яркой подглазурной мазковой росписи, в основу которой вошли местные степные растения. На заводе принципиально отказались от печати, поэтому найти два идентичных изделия, выпущенных предприятием, невозможно.

© Фото Максима Соколовского, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

Ручной труд и оригинальность росписи стали причиной устойчивого спроса на изделия донского завода. Предприятию удалось пережить пандемию коронавируса, когда отрасль народных художественных промыслов признали одной из наиболее пострадавших в стране. Помогла поддержка партнёров, одним из которых много лет является Сбер.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отмечает: «У нас в Ростовской области есть уникальное предприятие — единственное, которое состоит в Федеральном перечне предприятий народных художественных промыслов России. Завод активно развивается: появляются молодые художники, новые коллекции, новая продукция, поэтому мне кажется, что у «Семикаракорской керамики» большое будущее. У нас с предприятием давно устоявшиеся партнёрские отношения — это и финансирование, и помощь с безналичными расчётами. В целом мы сотрудничаем по всему спектру мер поддержки. Когда была пандемия, мы также выделяли «Семикаракорской керамике» льготный кредит, который помог пережить этот непростой этап. Сегодня предприятие чувствует себя прекрасно, мы радуемся вместе с ним и желаем процветания».

По словам председателя наблюдательного совета директоров АО «Семикаракорская керамика» Максима Хорошенкова, сейчас предприятие находится на стадии подъёма. Для дальнейшего развития промысла завод привлекает молодых художников:

«Сейчас на нашем заводе работают около 200 сотрудников, и 10% из них — это молодые специалисты. Для их привлечения мы запустили программу обучения и назначили стипендиальную поддержку, которая действует в течение двух лет с момента начала обучения. Кроме того, мы постоянно работаем над созданием новых изделий: ежеквартально художники представляют варианты, и многие из них появляются в нашем ассортименте. Он представлен как на торговых площадках в интернете, так и в магазинах партнёров и наших фирменных магазинах. Сейчас у нас их четыре: два в Семикаракорске, один в Ростове-на-Дону и один в Москве, на Арбате. А в следующем году, в марте, мы открываем ещё один магазин в Москве». Увидеть производство уникальной керамики и примерить на себя роль штатного художника во время мастер-класса журналистам удалось в рамках предновогоднего пресс-тура Сбера. Его целью стало знакомство представителей СМИ с уникальными предприятиями Дона.

© Фото Максима Соколовского, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

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