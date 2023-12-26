В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com
    © Фото пользователя Antoni Shkraba сайта pexels.com

Жителей Краснодарского края предупредили о новой схеме мошенничества

От имени маркетплейсов и курьерских служб людям рассылают сообщения о задержке заказов. За неудобство предлагают компенсацию. Чтобы ее получить, человек должен пройти по ссылке и ввести полные реквизиты своей карты. Если выполнить инструкции мошенников, то они просто спишут деньги со счета.

Иногда вместо ссылки пользователь получает в письме файл. Его нужно скачать, чтобы проверить состав заказа и новую дату доставки. Однако при открытии файла на гаджет загружается вирус, который крадет данные, например, логины и пароли от онлайн-банков и коды из банковских оповещений.

«Мошенники часто выдают себя за представителей онлайн-магазинов. Поэтому нужно тщательно проверять электронный адрес отправителя. Он может отличаться от официального одним-двумя символами. Ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев и скачивать какие-либо файлы на свои устройства», — сообщает полиция.

Правоохранители рекомендуют проверять детали заказов в личном кабинете на официальном сайте магазина. Если возникнут сложности — вопросы в службу поддержки лучше направлять только через официальный сайт или приложение магазина.

Как писали Юга.ру, ранее полиция предупреждала о новой схеме мошенничества через детей. Злоумышленники сообщают о победе в конкурсе и присылают ссылку для получения приза.

Деньги Мошенничество Полиция

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