В Краснодаре открылась выставка портретов

Проект предлагает познакомиться с одним из важнейших жанров живописи. Можно увидеть несколько видов портретов: традиционный — подгрудный, в полный рост, групповой, автопортрет. На картинах запечатлены как знаменитые люди Краснодарского края, так и неизвестные модели. Представлены работы в большей степени современных живописцев региона.

Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, экспозиция интересна еще и тем, что в ней могут сосуществовать разные направления живописи. Посетители смогут оценить портреты, выполненные в манере реалистического психологизма, импрессионистического лиризма, символистской театральности, авангарда.

Выставка будет работать до 7 января 2024 года по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в музее им. Фелицына в Краснодаре проходит выставка «Краснодар на ладони — мультимедийная история города». Организаторы предлагают гостям посмотреть, как бы выглядела кубанская столица, если бы была человеком.