В Краснодаре открылась выставка портретов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 декабря открылась экспозиция «Портрет»

Проект предлагает познакомиться с одним из важнейших жанров живописи. Можно увидеть несколько видов портретов: традиционный — подгрудный, в полный рост, групповой, автопортрет. На картинах запечатлены как знаменитые люди Краснодарского края, так и неизвестные модели. Представлены работы в большей степени современных живописцев региона.

Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, экспозиция интересна еще и тем, что в ней могут сосуществовать разные направления живописи. Посетители смогут оценить портреты, выполненные в манере реалистического психологизма, импрессионистического лиризма, символистской театральности, авангарда.

Выставка будет работать до 7 января 2024 года по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в музее им. Фелицына в Краснодаре проходит выставка «Краснодар на ладони — мультимедийная история города». Организаторы предлагают гостям посмотреть, как бы выглядела кубанская столица, если бы была человеком.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

Прокуратура Туапсе выявила 60 мошенничеств с маткапиталом на 27 млн рублей
Краснодар стал самым солнечным городом России в 2023 году
23% краснодарцев подрабатывают, чтобы хорошо отметить Новый год — аналитики
В Краснодаре открылась выставка портретов
В Краснодаре главный судебный пристав региона расскажет о взыскании алиментов
В Краснодаре музыканты исполнят саундтреки из «Гарри Поттера»

Лента новостей

В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Вчера, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Спрос на продавцов
25 декабря, 19:11
Спрос на продавцов
Что происходило на рынке труда в Краснодарском крае в 2023 году
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
Вчера, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте