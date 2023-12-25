Краснодарцев приглашают на мультимедийную выставку об истории города

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В музее им. Фелицына в Краснодаре проходит выставка «Краснодар на ладони – мультимедийная история города»

Организаторы выставки предлагают гостям посмотреть, как бы выглядел Краснодар, если бы город был человеком.

На выставке расскажут про три периода жизни Краснодара: дореволюционный, советский и современный. Рассказ от первого лица ведет человеческий образ города, сгенерированный нейросетью гид. Использовать гаджеты и приложения для просмотра информации на выставке не нужно, сообщают в музее.

Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел:

Как рассказали в пресс-службе, при подготовке выставки применяли технологии искусственного интеллекта и 3D-печать. В результате один из залов музея превратился в огромную лупу. С ее помощью гости экспозиции смогут разглядеть атмосферу старого, советского и нового городов.

Выставка будет открыта до 24 марта 2024 года на улице Гимназической, 67. Стоимость билета 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 26 декабря откроется экспозиция живописи и графики «Сергей Воржев. Художник и учитель».

Афиша Выставки История Краснодар

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Краснодарцев приглашают на мультимедийную выставку об истории города
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