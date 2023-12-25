Краснодарцев приглашают на мультимедийную выставку об истории города

В музее им. Фелицына в Краснодаре проходит выставка «Краснодар на ладони – мультимедийная история города»

Организаторы выставки предлагают гостям посмотреть, как бы выглядел Краснодар, если бы город был человеком.

На выставке расскажут про три периода жизни Краснодара: дореволюционный, советский и современный. Рассказ от первого лица ведет человеческий образ города, сгенерированный нейросетью гид. Использовать гаджеты и приложения для просмотра информации на выставке не нужно, сообщают в музее.

Как рассказали в пресс-службе, при подготовке выставки применяли технологии искусственного интеллекта и 3D-печать. В результате один из залов музея превратился в огромную лупу. С ее помощью гости экспозиции смогут разглядеть атмосферу старого, советского и нового городов.

Выставка будет открыта до 24 марта 2024 года на улице Гимназической, 67. Стоимость билета 500 рублей.