Калмыкия лидирует по росту выдач льготной ипотеки в России — Сбер

Процент льготной ипотеки в общем числе выдач в 2023 году вырос практически во всех субъектах России

К такому выводу пришли эксперты по результатам аналитического исследования Домклик.

Больше всего этот показатель увеличился в Калмыкии — на 11,5%, второе место занимает Саратовская область, третье — Дагестан.

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанк Эрдни Лиджиев рассказывает: «Всего по итогам 10 месяцев 2023 года объём выданных Сбером жилищных займов в Калмыкии вырос более чем в 2 раза, достигнув 5,5 млрд рублей. Ключевую роль в росте востребованности льготной ипотеки сыграли выгодные условиями по ней, которые действовали летом и в начале осени. Из льготных программ в этом году наибольшей популярностью среди клиентов банка в республике пользовалась ипотека для семей с детьми — за год количество выдач по ней увеличилось в 4 раза».

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Как отмечают эксперты, во втором полугодии спрос на льготное ипотечное кредитование в России вырос до нового рекордного уровня: за июль — ноябрь 2023 года в стране заключили 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач оказалось на 69% выше, чем в первом полугодии 2023 года и в 2,3 раза больше, чем во втором полугодии 2022 года.