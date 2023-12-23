В Краснодаре протестируют новый белорусский трамвай

В Краснодар привезли первый белорусский трамвай. Его будет тестировать КТТУ

Модель Т811 рассчитана на 36 мест для сидения, а номинальная вместимость составляет 113 человек. Это низкопольный вагон, оборудованный кондиционерами и адаптированный для маломобильного населения.

Тестировать трамвай в январе будут специалисты МУП «КТТУ». Сейчас они проводят техническую проверку вагона.

Белорусский трамвай модели Т811 прибыл в Краснодар 23 декабря, сообщили АИФ Кубань со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, всего планируют закупить 90 вагонов. Помимо этого в октябре заключили контракт на покупку более 140 белорусских автобусов, электробусов и троллейбусов.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодар доставили первый электробус «Волгабас». Он оборудован кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, терминалами для бесконтактной оплаты картой и электронными системами информирования. Транспорт рассчитан на 85 пассажиров, сидячих мест в салоне 30.