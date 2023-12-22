В Краснодаре погода в выходные испортится

Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды в Краснодаре в выходные

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале пишет , что в субботу в Краснодаре будет 6...8 °C.

Эксперты считают, что 23 декабря Краснодар ждут ливни, а воздух прогреется до 8 °C. Утром краснодарцы смогут ощутить ветер 6 м/с, вечером он стихнет до 4 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, в Краснодаре будет пасмурно. Утром столбики термометров поднимутся до 5 °C, днем будет чуть прохладнее — 4 °C, а вечером температура воздуха составит всего 2 °C.

Самые теплые выходные на юге страны будут в Ростове-на-Дону, Махачкале и Сочи. Там обещают до 8…14 °C.