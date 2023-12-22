«Ростелеком» получил контроль над российским разработчиком цифровых решений в сфере культуры и образования

«Ростелеком» приобрел 51% долей ООО «Медиа Сервис»

Компания занимается проектированием, разработкой и профессиональным продвижением информационных систем культурно-креативной и образовательных сфер.

«Медиа Сервис» — лидер Белгородского ИТ-кластера с более чем 12-летней историей. Компания продвигает собственные облачные решения и партнерские проекты для региональных и федеральных органов власти, организаций культуры, туристических, спортивных и образовательных учреждений.

«Ростелеком» последовательно реализует стратегию цифрового партнерства для бизнеса, населения и государства, запуская и интегрируя новые технологические решения. Благодаря сделке «Ростелеком» обеспечит интенсивное развитие ИТ-сервисов нового уровня для развития креативной экономики, культуры, туризма и образования.

«Ростелеком» продолжает развивать сотрудничество с сильнейшими командами российских разработчиков. Экспертиза и опыт компании «Медиа Сервис» в работе на федеральном и региональном уровнях открывает новые возможности для создания и продвижения качественных российских продуктов для креативных индустрий, поддержки туризма и образования», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.