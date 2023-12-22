В Краснодаре состоится рождественский «Бардак маркет»

На фестивале будут представлены более 100 локальных российских брендов. На маркете можно приобрести новогодние подарки родственникам и друзьям: керамику ручной работы, свечи, одежду, украшения, натуральную косметику и т. д.

Весь день на мероприятии будут проходить рождественские мастер-классы по сбору бумажных елочных игрушек, изготовлению скандинавской звезды (объемного украшения из бумаги или ткани), новогоднего венка, свечи из вощины, созданию карты желаний на 2024 год. Записаться и узнать стоимость можно здесь*.



Также гостей маркета ждет просмотр новогодних фильмов с бокалом игристого, зона с уличной едой, глинтвейном и настойками.



Фестиваль пройдет 23 декабря с 12:00 до 21:00 в пространстве «Пустое место» по адресу: улица Зиповская 5, корпус 33. Вход свободный.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 24 декабря состоится лекция «Новогодний кринж».