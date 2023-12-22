В Краснодаре состоится лекция «Новогодний кринж»

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 24 декабря состоится лекция «Новогодний кринж, или Истории, которые не расскажешь за новогодним столом»

Программа:

Можно ли считать Новый год сатанинским обрядом? Безопасно ли водить хороводы?

Новогодние преступники (включая убийц елок).

Теории заговора про салаты с майонезом.

Социальные эксперименты про веру в чудеса.

Встречу проводит Ольга Чумакова. Начало в 16:00. Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 23 декабря пройдет лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина».