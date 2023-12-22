В Краснодаре состоится лекция «Новогодний кринж»
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 24 декабря состоится лекция «Новогодний кринж, или Истории, которые не расскажешь за новогодним столом»
Программа:
- Можно ли считать Новый год сатанинским обрядом? Безопасно ли водить хороводы?
- Новогодние преступники (включая убийц елок).
- Теории заговора про салаты с майонезом.
- Социальные эксперименты про веру в чудеса.
Встречу проводит Ольга Чумакова. Начало в 16:00. Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 23 декабря пройдет лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина».
Все материалы по теме:
Вчера, 12:19Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
Вчера, 09:11 Реклама«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк
Как пройдет новогодняя ночь в ресторанах в горах и на море Сочи
Вчера, 13:25«Оливье» или «Сельдь под шубой»?
Аналитики сравнили цены на ингредиенты новогодних салатов