В Краснодаре состоится лекция «Новогодний кринж»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 24 декабря состоится лекция «Новогодний кринж, или Истории, которые не расскажешь за новогодним столом»

Программа:

  • Можно ли считать Новый год сатанинским обрядом? Безопасно ли водить хороводы?
  • Новогодние преступники (включая убийц елок).
  • Теории заговора про салаты с майонезом.
  • Социальные эксперименты про веру в чудеса.

Встречу проводит Ольга Чумакова. Начало в 16:00. Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 23 декабря пройдет лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина».

Афиша Краснодар Лекции Новый год Образование отдых Праздники Развлечения

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре состоится рождественский «Бардак маркет»
В Краснодаре состоится лекция «Новогодний кринж»
Краснодарцев приглашают на лекцию «Зимние праздники в доме Романовых»
В Краснодарском крае собирают деньги на лечение сына многодетной матери
В Краснодаре пройдет лекция «Новогодние праздники: история и современность»
Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже. Снова проверили цены

Лента новостей

Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Вчера, 12:19
Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк
Вчера, 09:11 Реклама
«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк
Как пройдет новогодняя ночь в ресторанах в горах и на море Сочи
«‎Оливье» или «‎Сельдь под шубой»?
Вчера, 13:25
«‎Оливье» или «‎Сельдь под шубой»?
Аналитики сравнили цены на ингредиенты новогодних салатов

Реклама на сайте