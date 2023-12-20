В последнюю декаду декабря в Краснодарском крае потеплеет до 16 °С

Прогноз на 20 и 21 декабря обещает краснодарцам потепление и солнечную погоду

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» написал в телеграм-канале, что облачность в Краснодарском крае станет меньше, дожди прекратятся. В среду температура воздуха достигнет +11 °С... +13 °С, в четверг будет так же тепло и без осадков.

Краснодарский ЦГМС прогнозирует столице региона на среду южный ветер 4-9 м/с. На территории края 20 и 21 декабря будет облачно с прояснениями. Порывы южного ветра могут достигать 12-14 м/с, в четверг 15-18 м/с.

Ночные температуры в крае будут колебаться от — 5 °С (в предгорных районах) до +9 °С. Днем столбик термометра поднимется до +12 °С, в южных районах до +15 °С. На Черноморском побережье температура даже ночью может не опускаться ниже +11 °С, а днем подняться до +16 °С.

Осадки в виде дождя вернутся в регион в пятницу 22 декабря. В горных районах возможен мокрый снег.