«Ростелеком» приготовил 4 млн подарков для участников онлайн-игры «Бонус парк»

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для участников программы лояльности «Бонус»

Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.

Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности «Бонус». В виртуальном парке аттракционов игроки смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить удачу на аттракционе «Колесо обозрения».

Клиенты компании смогут выиграть более 4 млн подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы «Бонус» — SOKOLOV, «РЖД Бонус», «ЛитРес», OZON, «М.Видео», а также сертификаты номиналом от 20 до 100 тыс. рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.

Поучаствовать в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.

Полные правила и условия онлайн-игры «Бонус парк» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».