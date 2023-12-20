«Ростелеком» приготовил 4 млн подарков для участников онлайн-игры «Бонус парк»
«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для участников программы лояльности «Бонус»
Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года.
Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности «Бонус». В виртуальном парке аттракционов игроки смогут подняться выше облаков, насладиться увлекательной игрой и проверить удачу на аттракционе «Колесо обозрения».
Клиенты компании смогут выиграть более 4 млн подарков, среди которых суперпризы от онлайн-кинотеатра Wink и партнеров программы «Бонус» — SOKOLOV, «РЖД Бонус», «ЛитРес», OZON, «М.Видео», а также сертификаты номиналом от 20 до 100 тыс. рублей на путешествия от сервиса Level.Travel.
Поучаствовать в онлайн-игре могут действующие и новые клиенты компании: достаточно зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить билеты для старта.
14 новогодних подарков:
Полные правила и условия онлайн-игры «Бонус парк» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».
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