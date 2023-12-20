Краснодарцев приглашают на лекцию «Цвет Рождества»
В краснодарском книжном магазине «Чарли» 20 декабря пройдет благотворительная лекция «Цвет Рождества» от местного образовательного проекта Vita Nuova
Программа:
- как Гомер описывал море, не прибегая к прилагательным «зеленый» и «синий»;
- что знали про зеленый цвет древние египтяне;
- чем императору Нерону полюбился лук-порей;
- какие цвета чаще всего упоминаются в тексте Библии;
- рецепт колдовского зелья Тристана и Изольды;
- под каким деревом лучше всего назначить возлюбленной свидание;
- почему к королю Артуру пришел именно Зеленый рыцарь.
Деньги от продажи билетов организаторы передадут в благотворительный фонд «Открытая среда» на помощь подросткам и взрослым с аутизмом и их семьям.
Начало в 19:30. Купить билет можно по ссылке. Книжный магазин «Чарли» находится по адресу улица Красная, 69.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 декабря пройдет лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка». Вера Ткаченко и Елена Хомухина расскажут о рождественской сказке Гофмана, поговорят о романтизме и его законах. Также они рассмотрят другую сторону истории о Щелкунчике.